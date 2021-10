Sortir dans l'Orne : mercredi 12 mars

Ce week-end, c'est la foire aux arbres et aux plantes à L'aigle. C'est samedi et dimanche de 8h à 18h30 en centre violle, place Boislandry et de l'Europe.



Il y aura du théâtre dimanche à Pervenchères. « Joyeuse pagaille ! » La troupe n'a que l'ambition de faire rire les spectateurs avec ce vaudeville moderne : « C'est la panique chez Marina, jeune femme d'affaires célibataire et fière de l'être, lorsqu'elle apprend que son patron, en partance pour New York, veut lui rendre visite à l'improviste pour une réunion de travail. Elle décide alors de s'inventer en catastrophe une fausse famille avec mari, enfant et belle-mère... mais les choses ne vont pas du tout se passer comme elle l'espérait. Et cette famille improvisée va semer une... Joyeuse pagaille ». Billets en vente à l'office de tourisme de Mamers. Rendez-vous dimanche à 15h au foyer rural.



Et toujours à Argentan, les vacances d’hiver seront sur le thème de la glisse avec une patinoire, place de la Mairie, pendant 15 jours.

Tout le monde pourra profiter de cette installation et s’essayer aux patins à glace afin de passer des moments de franche rigolade avec les amis ou la famille. Aujourd'hui mercredi ouverture de 10h à 12h et de 14h à18h. Animations ce soir entre 18 et 20h avec une course d’attelage sur chambre à air (12 ans et plus, par équipe de 3) Vos entrées pour vous et la personne de votre choix à remporter en appelant le 02 33 05 32 30 mercredi à 9h30 et 14h30.

