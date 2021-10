Gaëtan Roussel est en concert ce mercredi soir au Cargö à Caen. Le chanteur défendra les couleurs

de son deuxième album solo "Orpailleur". C'est à partir de 20h30.



Concert demain jeudi au BBC à Hérouville Saint Clair. Elliott Murphy demeure à jamais une légende du Rock'n'Roll, au talent et au charisme de Bob Dylan.

Il signe «Aquashow» son premier album en 1973. Le point de départ de toute sa carrière où figure «Last of the Rock Stars» qui deviendra son «hymne». Pour Elliott Murphy, la musique et la littérature sont indispensables car «c'est l'art qui nous console, nous élève et nous rend heureux». Il va nous aussi nous rendre heureux en faisant son come back au BBC jeudi à 20h.



Demain jeudi après-midi, animation culinaire jeunesse à Bavent. Katapo met son grain de sel : animation gourmande et fantastique : Katapo t'emmène à la découverte de la planète imaginaire Yakamoz, de ses spécialités culinaires et de son alphabet !Pour les 7-10 ans aimant la cuisine et l'imaginaire ! RDV au restaurant scolaire jeudi de 14h30 à 16h30. Inscriptions auprès de l'office de tourisme.

Sortir dans le Calvados : mercredi 12 mars