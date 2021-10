Chateaux de sable à Hauteville

Vous pouvez être seul, en famille. Vous pouvez concourir en équipe mixte ou non. Ouvert à tous et organisé par l'Office du Tourisme d'Hauteville sur Mer dans la Manche, le premier concours de la saison de sculpture sur sable se déroulera... sur la plage, le mercredi 28 juillet. Un thème sera proposé, vous pouvez utilisé du sable, des algues et des coquillages et attention, le seul matériel autorisé: la pelle et le sceau. Un jury décernera des pris dans les différentes catégories avant que la marée ne détruise vos oeuvres... après quelques photos souvenirs.

Renseignements: 02.33.47.51.80.