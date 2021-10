La folie du skimboard

Chaque année les adeptes sont de plus en plus nombreux. Si il est possible découvrir seul ce sport de glisse -avec quelques bosses !- il est aussi possible de s'élancer avec l'encadrement de skimboarders de niveau national.

Exemple avec l'initiation découverte proposée à Agon-Coutainville dans la Manche, les jeudi 22, samedi 24 et mardi 27 juillet et tout le mois d'août.

C'est ouvert aux enfants à partir de 8 ans. La réservation est obligatoire. Renseignez-vous au 02.33.76.67.30. Et... bonne glisse !