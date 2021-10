76540. Rouen : David Douillet (UMP) soutient Patrick Chabert (UDI)... moins de 24 heures

Jeudi 6 mars, fin d'après-midi :

Patrick Chabert (UDI) vient de recevoir un soutien de poids. David Douillet, dont le nom avait circulé il y a plusieurs mois pour une éventuelle candidature aux municipales à Rouen, a apporté son soutien au candidat centriste et non à Jean-François Bures, qui appartient pourtant au même parti que l'actuel député des Yvelines et ancien ministre des sports sous Nicolas Sarkozy, à savoir l'UMP. "David Douillet considère la candidature de Patrick Chabert comme une immense chance de renouvellement pour les Rouennais" affirme l'équipe de campagne du candidat Chabert. "Avec les hommes et les femmes qui l’entourent, je ne doute pas qu’ils formeront une équipe à l’écoute de tous, comme en témoigne déjà cette liste exemplaire de rassemblement", aurait-il ajouté, toujours selon l'entourage deu candidat du centre-droit.

Du côté de l'UMP rouennais, c'est l'effet de surprise. "J'attends d'en savoir plus", confie, circonspect, Jean-François Bures. Pourtant, David Douillet est bien venu en personne rencontrer Patrick Chabert dans sa permanence, à Rouen, et a rédigé une lettre de soutien. Il sera par ailleurs présent demain, vendredi 7 mars, pour une conférence de presse à ce sujet. "On ne s'amuserait pas à annoncer l'information sans certitude !" réplique la sénatrice Catherine Morin-Desailly, deuxième sur la liste de Patrick Chabert.

Vendredi 7 mars, à 12h30 :

Comme on pouvait s'y attendre, l'annonce a créé des remous à l'UMP. Finalement, on apprend ce jour que David Douillet se se rendra pas à Rouen. Il était attendu ce soir à une réunion sur le sport organisée par Patrick Chabert et son équipe, réunion qui aurait permis d'officialiser le soutien de l'ex-ministre des sports au candidat centriste. Marche arrière, toute ! Si soutien il y a, ce ne sera vraisemblablement pas avant l'issue du vote du 23 mars (1er tour). Un nouvel épisode qui ne devrait pas franchement apporter des points au centre et à la droite...