76540. Couac Douillet-Chabert : l'UMP76 y voit "un certain mépris des Rouennais"

Décidément, le couac sur le soutien de David Douillet à Patrick Chabert n'en finit plus de faire réagir. Dans un court communiqué, Alfred Trassy-Paillogues, secrétaire départemental de l'UMP en Seine-Maritime, a tenu à préciser que "David Douillet n’a pas consulté les responsables départementaux de l’UMP à propos de son éventuelle venue à Rouen et de la situation locale", ajoutant, en guise d'explication que l'ancien ministre des Sports ne semblait "pas été informé de la présence d’une liste UMP et d’une tête de liste Jean-François Bures ayant reçu l’investiture nationale".

"Tout ceci relève d’un manque de réflexion si ce n’est un certain mépris des Rouennaises et des Rouennais que regrette la Fédération Départementale de l’UMP", conclut Alfred Trassy-Paillogues. Une petite phrase semble-t-il adressée à David Douillet...