76540. Municipales 2014 à Rouen : Patrick Chabert (UDI) appelle à l'unité à droite

Alors que l'UMP et l'UDI n'ont toujours pas trouvé de terrain d'entente en vue des prochaines élections municipales à Rouen, puisque Patrick Chabert (UDI) et Jean-François Bures (UMP) partent pour l'instant chacun de leur côté, le premier a lancé un appel à l'unité. "Je tiens à faire savoir que je crois toujours à la possibilité d'une union du centre et de la droite", explique Patrick Chabert. "J’ai rencontré les Rouennais chez eux, dans leur commerce, dans les rues ou sur les marchés… Le message est presque à chaque fois le même : que l’opposition se rassemble pour offrir un vrai choix d’alternance".

Si Patrick Chabert prône l'union du centre et de la droite, il ne dit pas encore en revanche comment y parvenir. Car il faudra trancher : en cas d'union, il n'y aura qu'une seule tête de liste. Qui de l'UDI ou de l'UMP est prête à lâcher du lest ?