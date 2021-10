76540. Rouen : la lettre de soutien de David Douillet à Patrick Chabert

Dans sa lettre de soutien (à télécharger ci-dessous au format PDF), David Douillet explique :

"J'apporte mon entier soutien à la candidature de Patrick Chabert, et à l'ensemble de ses colistiers pour les élections municipales de Rouen. Patrick est un homme de conviction, autant que de terrain, qui saura impulser une dynamique de développement pour cette ville de Rouen à laquelle je suis très attaché. Sa candidature est une immense chance de renouvellement pour les Rouennais qui attendent de leur Maire un élu pleinement investi pour leur ville et pour l'intérêt général. Avec les hommes et les femmes qui l'entourent, je ne doute pas qu'ils formeront une équipe à l'écoute de tous, comme en témoigne déjà cette liste exemplaire de rassemblement".

Un "rassemblement" tout relatif, toutefois, au vu du contexte général. La droite et le centre partent en effet divisés à Rouen. Une autre liste, emmenée par Jean-François Bures (UMP), candidat appartenant au même parti que David Douillet par ailleurs, est également dans la course.





[pdf1]