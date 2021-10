Soirée Saint Valentin au centre aquatique d'Argentan

Que l'on soit seul ou accompagné, en amoureux ou entre amis, le centre aquatique célèbre, à sa manière, la Saint-Valentin. Des jeux rythmeront la soirée avec, à chaque fois, des lots à gagner. Une chose est sûre, il n'y aura pas de perdant ! Un moment convivial à n'en pas douter, concocté par Hélène Ouvrard et Mélanie Lemée-Delasalle.



Programme de la soirée :

19h15 : Aladin et Jasmine sur leur tapis magique

20h00 : la course de Ray

20h45 : Slow of ball

21h15 : L'ultime jeu !



Lots à gagner : places de concert, de cinéma, bons cadeaux chez des fleuristes, dîner au restaurant, menus kebab, entrée discothèque...

Rendez-vous vendredi 14 février, de 19h à 22h. Entrée réservée aux plus de 18 ans à 5.20€.

Ecoutez Hélène Ouvrard nous présenter cette soirée :