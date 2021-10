Blocage du collège Lemière : des cours en mairie pour les élèves de 3e

Dans le Calvados, le blocage se poursuit au collège Lemière, en centre-ville de Caen. Cela fait sept jours que des parents bloquent la salle des professeurs, jour et nuit, et que les cours sont suspendus. Ils n'ont pas l'intention de céder et le mouvement pourrait même s'installer dans la durée.