Louvigny. Un centre éducatif fermé ouvrira en 2022 dans le Calvados

Il existe cinquante centres éducatifs fermés (CEF) en France, mais le ministère de la justice prévoit d'en ouvrir vingt dans les prochaines années. La commune de Louvigny, près de Caen (Calvados), a été retenue pour bâtir un centre de douze places, destiné aux jeunes âgés de 16 à 18 ans, garçons ou filles.

Situé au Mesnil de Louvigny

"Ce sont des jeunes ancrés dans des parcours de délinquance ou pour qui l'insertion en milieu ouvert ou en famille d'accueil n'a pas fonctionné." précise un porte-parole de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Ils seront accueillis pour une durée de six mois à un an maximum.

Le centre devrait ouvrir en septembre 2022, au Mesnil de Louvigny, route d'Aunay-sur-Odon. Le projet a été présenté en conseil municipal lundi 8 juillet 2019. Une réunion avait eu lieu quelques jours auparavant avec les riverains. "Cinquante habitants étaient invités, seuls sept sont venus.", indique le maire de Louvigny, Patrick Ledoux, "leurs questions ont notamment porté sur la sécurité et l'intégration du centre dans son environnement".

Douze jeunes, onze éducateurs

Les douze jeunes seront encadrés par presque autant d'éducateurs, puisqu'ils seront onze. À cela s'ajoutent un directeur, deux responsables de l'éducation, quatre agents chargés de la restauration et de l'entretien, cinq personnes chargées de l'accompagnement scolaire et pédagogique des jeunes, un psychologue et deux personnels de santé supplémentaires (infirmier et psychiatre).

Il s'agira du quatrième centre éducatif fermé de Normandie, après ceux de Sainte-Gauburge dans l'Orne, de Saint-Denis-le-Thiboult et de Doudeville en Seine-Maritime, ce dernier étant le seul CEF 100% féminin de France.

