Basket : c'est l’heure du grand derby normand

Après déjà trois rencontres disputées face aux Ebroïciens cette saison, les Rouennais auront-ils la possibilité d’égaliser au nombre de victoires (actuellement deux victoires pour Evreux)? Pour y parvenir, ils pourront s’inspirer de leur succès lors du derby de la 24e journée (78-74 au Kindarena). Ils devront néanmoins se transcender. Avec différentes blessures à déplorer, dont celle de Kyle Spain qui le rendra indisponible jusqu’au 28 février suite à une déchirure aux ischio-jambiers. Le staff du SPO a décidé de faire appel à un “pigiste” en la personne de Marvin Phillips, joueur américain de 30 ans, 2,01m pour 107 kg, évoluant dans l’équipe des London Lightnings au Canada.

“Des sacrifices”

Grâce à son succès sur Nantes après prolongation vendredi 31 janvier sur le score de (78-84), les Rouennais restent toujours à la 15e place mais respirent un peu, après un début d’année tempétueux. Face à une équipe Euroise qui reste sur une victoire contre Poitiers samedi 1er février (81-74) et toujours bien positionnée à la 5e place, la tache ne s’annonce pas facile pour des Rouennais qui soufflent le tiède et le très froid. “On a fait des efforts pour les coéquipiers, il y a eu des sacrifices les uns pour les autres et on a vu un autre visage que lors des dernières sorties”, notait toutefois le coach Laurent Sciarra au terme du match contre Nantes. Une victoire contre Evreux, et on pourra parler d’embellie.