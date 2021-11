76540. Le SPO Rouen : la fin de saison va être longue...

Les Rouennais étaient sur une bonne dynamique en championnat. Ils sortaient de trois victoires consécutives... jusqu’au coup d’arrêt subi le vendredi 28 mars à Châlons-Reims (2e), lors de la 36e journée (79-70). Les Rouennais ont mené jusqu’au début du 4e quart temps mais ont fini par céder face à une équipe revancharde et candidate au titre de champion de Pro B. Châlons-Reims a d’ailleurs retrouvé le première place du championnat à l’issue de cette journée. “Les gars font beaucoup d’efforts. Il reste encore huit matchs. On sait ce qu’il nous faut pour nous sauver et faire des prestations comme celle-là contre une équipe qui a l’ambition de monter”, déclarait Laurent Sciarra, l’entraîneur rouennais, à l’issue de la rencontre.



Deux défaites sur le fil

Mardi 1er avril, les Rouennais partaient ensuite affronter Saint-Vallier. Et encore une fois, les Normands ont réalisé la mauvaise opération de la soirée en s’inclinant face à un des concurrents directs pour la descente. Sur le fil : 83-81. Rouen descend d’une place au classement (15e) mais conserve toujours deux victoires d’avance sur les deux derniers du championnat, Saint-Vallier et Lille.

De son côté, le futur adversaire du SPOR, Fos-sur-Mer (7e) s’est largement imposé sur son parquet face a Aix Maurienne (5e) sur le score de 74 à 50, mardi 1er avril.

Lors de la seule rencontre disputée entre les deux équipes, Fos s’était imposée sur son parquet face à Rouen, 79-67, en décembre dernier.

Il faudra donc encore batailler pour terminer cette saison et éviter la relégation en Nationale 1. Ce serait un minimum pour un club comme le SPO. “Contrairement aux autres équipes, on ne va plus jouer face à des équipes du carré de tête, à part Aix-Maurienne. C’est plutôt positif pour nous”, glisse toutefois Laurent Sciarra.