Mondeville. Pas de faux départ pour l'USOM

Ce n'est jamais facile de commencer un championnat où chaque adversaire vous pointe du doigt en vous désignant comme le grand favori. Pour ses retrouvailles avec la Ligue 2 le samedi 12 octobre, l'USO Mondeville a découvert ce nouveau statut sur le parquet de la Tronche-Meylan et fait parler sa supériorité dans un duel entre promues et reléguées pour s'imposer de onze points (51-62). "Les filles ont été plutôt rigoureuses et ont respecté le plan de match, notamment défensivement, se félicitait après coup l'entraîneur Romain Lhermitte. On a toutefois fait quelques fautes lors du deuxième quart-temps. Offensivement, il reste du travail mais c'est normal." En outre, le coach de l'USOM a pu faire jouer 16 minutes une Kim Gaucher sur le retour et a notamment apprécié le rendement de ses recrues (Saint-Juste, Cornélie-Sigmundova et Vidal-Genève). Prochain rendez-vous pour Mondeville à domicile ce samedi 19 octobre (20h) contre le Centre Fédéral.

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

"On a pris les armes de la douleur": Madeleine Riffaud raconte la Libération

Basket (LFB) : Mondeville battu sur le fil face à Lyon

Basket (Open LFB). Mondeville démarre sur les chapeaux de roue

Dans la zone euro, un timide parfum de réforme