Basket : l'entraîneur du SPO Rouen Rémy Valin recrute Issa Dieng !

Le jeune Sénégalais Issa Dieng, 19 ans, 2,08m et 115kg, signe donc au SPO Rouen. Le joueur, qui arrive de Dakar, sera hébergé à la résidence de formation du club. Il complètera ainsi l'effetif du centre où s'entraînent 21 jeunes.

Pour Rémy Valin, cette arrivée est riche de promesses : "Issa Dieng va intégrer le groupe pro dès la reprise avec la volonté de le faire jouer dans la deuxième partie de saison si possible. Il a un très gros potentiel et a fait partie de l’équipe nationale du Sénégal lors des qualifications à la CAN cette année à seulement 19 ans. Il devrait être là avec nous dès la reprise le 19 août. C’est un joueur qui possède d’impressionnantes qualités physiques avec 2,08m et et près de 115kg. Il a incontestablement le potentiel pour devenir un très bon joueur."