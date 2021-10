L'augmentation des tarifs des autoroutes ce samedi 1er février. Par exemple sur l'A88 entre Falaise et Sées, il en coûtera 10 centimes de plus (6,80€) pour une voiture et 60 centimes de plus (21,80€) pour un poids lourd.

Les tarifs de l'A28 augmenteront en moyenne de 3%. Il en coûtera désormais 18,70 euros en voiture et 57,20 euros en poids lourd, pour le trajet Alençon/Rouen.