Autoroutes : l'augmentation la plus importante en 2013, c'est pour la Normandie

Après une hausse moyenne de 2,6% en 2012, les tarifs des autoroutes doivent à nouveau progresser en 2013. L’Etat a validé au début du mois, un relèvement du prix des péages. Depuis 2007, les tarifs ont progressé de 11 %, permettant aux sociétés d’autoroutes d’encaisser des bénéfices importants.



Chaque année, la progression doit être comprise entre 70% et 90% du taux d’inflation. Quelques centimes de plus viennent alors s'ajouter pour financer les investissements liés à l'entretien du réseau.



Pour 100 km de trajet sur les autoroutes de la Société d'Autoroutes Paris-Normandie, il fallait compter 7,73 € en 2009, 8,16 € en 2012 et donc probablement 8,35 € l'an prochain, à partir du 1er février. Soit la hausse la plus importante sur les autoroutes françaises en 2013 (+2,29 %). Par ailleurs, l'A28 qui permet de relier en partie Rouen au Mans reste la plus chère de France (actuellement 11,53 € les 100 km). Quant à l'A84 (Caen-Rennes), elle reste gratuite.