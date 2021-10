A13 : "Le prix des péage n'est pas libre"

Quelle est l'étendue de votre réseau ?

"Nous couvrons l'A14, l'A13 et une partie de l'A29. Nous sommes donc très implantés dans la région. Au total, nous gérons 370 kilomètres d'autoroute."

Que retenez-vous de l'épisode neigeux ?

"Comme partout, nous avons subi cet événement exceptionnel : 120 personnes ont travaillé durant 48 à 72 heures de manière intense. L'autoroute n'a jamais été coupée, ce qui nous réjouit. Nous avons cependant quelques enseignements à tirer de cet épisode difficile : nous avons notamment eu du mal à canaliser les appels de nos clients en difficulté ; et nous n'avons pas toujours pu leur apporter la réponse voulue".

Pourquoi les prix des péages augmentent-ils régulièrement ?

"Comme pour le reste, les prix augmentent chaque année, d'abord du fait de l'inflation. L'ensemble de nos coûts évolue aussi en fonction de l'entretien de notre réseau et des nombreux investissements pour améliorer la qualité de l'infrastructure. Le péage sert à financer les autoroutes, leur construction comme leur entretien. L'Etat n'apporte pas un centime aux sociétés qui les gèrent".

Etes-vous libre de fixer comme vous l'entendez le prix du péage ?

"Non. Il est très encadré par l'Etat, avec qui nous avons passé un contrat qui définit la manière dont les tarifs sont augmentés. Nous étudions ensemble l'évolution des coûts de la vie et l'ensemble du programme d'investissements à venir".

Quels investissements sont-ils programmés pour l'A13 ?

"La rénovation complète de la barrière de péage de Dozulé sera achevée d'ici à la fin de l'année. A la fin des travaux, au niveau de l'échangeur situé sur le côté, les clients bénéficieront de quatre voies en sortie et de trois voies en entrée, ainsi que des appareils plus modernes. Par ailleurs, 20 kilomètres de voies sont en cours de rénovation. La première phase du chantier se déroule jusqu'au 12 avril entre Pont L'Evêque et la Haie Tondue. La seconde se déroulera du 15 avril au 19 juillet, entre Troarn et l'échangeur de Dozulé. Les travaux ont lieu de nuit, de 19h à 7h, et hors week-end. La circulation est limitée à 110 km/h par endroits. Nous appelons donc les usagers à adopter une conduite adaptée pour la sécurité de nos agents".

Participez-vous à des initiatives contre le réchauffement climatique ?

"Nous travaillons pour développer le covoiturage, avec un espace internet dédié, notamment sur sapn.fr. Et nous construisons actuellement un parking de co-voiturage à Evreux."