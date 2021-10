Idée cadeau geek : des verres Facebook

Nous avons tous un ou plusieurs amis geeks dans notre entourage. Aussi sur le site d'Amazon vous aurez bientôt la possibilité de commander des verres peu communs. Il s'agit de verre à shooters ornés d'un jolie pouce Facebook et comme vous pouvez le voir sur les photos, le verre plein c'est le like et le verre vide le dislike.

Pour moins de 9 dollars vous pouvez surprendre et faire plaisir à votre entourage. Rappelons que l'alcool est à consommer avec modération.