Paris-Vincennes, capitale du trot attelé lors du Grand Prix d'Amérique

Les meilleurs trotteurs du monde disposent de 2.700 mètres pour devenir le cheval le plus rapide de la discipline. Depuis 93 ans, le Grand Prix d'Amérique est la course de trot attelé la plus prestigieuse. La plus attendue aussi. Plusieurs champions renouvelleront leur participation, à commencer par le tenant du titre Royal Dream et la star de Vincennes, Ready Cash.

Cette édition se déroulera sous le parrainage du couturier Jean-Paul Gaultier, qui a dessiné le tee-shirt collector, dont les bénéfices de la vente seront reversés à la Fondation Avec, qui accompagne les patients atteints du cancer. En 2013, c'était le basketteur Tony Parker qui s'était prêté au jeu.