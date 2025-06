Hippodrome de Caen. Un cheval meurt en pleine course, trois drivers blessés : "On a vu les ambulances arriver"

Le drame s'est produit en fin d'après-midi, mercredi 11 juin, lors de la 2ᵉ course de la journée à l'hippodrome de Caen, dans le Calvados. Alors qu'il amorçait le dernier virage du Prix de Cuves, les spectateurs ont pu voir le cheval Grand Vent Rush tituber, puis s'effondrer raide mort.

Trois drivers projetés au sol, des chevaux en liberté sur la piste

Dans sa chute, l'animal a entraîné son driver Yoann Saliot et deux autres cavaliers, dont Franck Nivard. Un cheval et deux drivers à terre, deux chevaux sans cavaliers, lâchés au galop sur la piste… Le public assiste médusé à la scène. Soan Vivent-Colmenero, 19 ans, était en tribune avec des amis : "On n'a pas su directement qu'il était mort, mais c'était très impressionnant de voir le cheval s'effondrer en pleine course."

Rose-Marie Vigorito Somsom, la chef d'établissement de l'Hippodrome de Caen et Cabourg, témoigne de son émotion : "La perte d'un cheval est toujours un drame, toute 'la famille du cheval' partage la douleur de Yoann Saliot."

Grand Vent Rush victime d'un malaise fatal

La course est immédiatement arrêtée. Les trois drivers impliqués sont pris en charge par les secours et transportés en ambulance au CHU de Caen. Le trotteur Grand Vent Rush, lui, serait décédé d'un arrêt cardiaque ou d'une rupture d'anévrisme. "On a vu les ambulances arriver, et le cheval être chargé dans une remorque", poursuit Soan Vivent-Colmenero.

Les trois cavaliers sont sortis de l'hôpital dans la nuit, sans blessure grave. Les courses de la journée ont toutes été décalées de plus d'une heure. Rose-Marie Vigorito Somsom justifie avec empathie : "Il faut prendre le temps qu'il faut lorsque qu'un tel événement tragique arrive."

