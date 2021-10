Graignes-Mesnil-Angot. Graignes, centre de formation des cracks du hippisme français ! 

La Normandie est une terre de cheval. Ce n'est plus à prouver. Saut d'obstacles ou courses hippiques, notre région est une référence en matière de travail de la filière. En 2014, la Normandie accueillait les Jeux Équestres Mondiaux et dans le monde de l'hippisme, deux chevaux normands ont dominé de la crinière et du garrot le monde du trot. Leurs noms : Général du Pommeau, vainqueur du Prix d'Amérique en 2000, et Jag de Bellouet, couronné sur la même course en 2005.

Le premier l'emportait seul en tête après une remontée exceptionnelle en troisième épaisseur en fin de course.

Le second menait sa course de bout en bout laissant la concurrence sans réponse.

Dimanche à Vincennes, Bold Eagle tentera de s'adjuger son troisième titre. Le cheval ornais est drivé par Franck Nivard, formé dans la Manche, à l'école des courses hippiques de Graignes.

Comme dans les centres de formations sportifs, beaucoup d'appelés pour peu d'élus mais contrairement aux autres disciplines, il est possible de trouver un emploi dans la filière même sans devenir une vedette. C'est ce qu'explique Pascal Launay, directeur de l'établissement.