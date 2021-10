De Bruce Springsteen à Lana Del Rey : les 10 albums les plus attendus en 2014

- La rentrée du Boss

Le célèbre rockeur américain Bruce Springsteen sortira le 13 janvier en France et le lendemain aux États-Unis son 18e album "High Hopes" chez Columbia/Sony. Deux ans après "Wrecking Ball", le Boss ouvre le bal de l'année 2014 avec un album très attendu par le public.

(Bruce Springsteen, High Hopes. Sortie le 13 janvier - Columbia/Sony)

- Le retour prometteur de Broken Bells

Le duo Broken Bells, composé de James Mercer, chanteur et fondateur de The Shins, et Brian Burton alias Danger Mouse (Gnarls Barkley), présente un nouvel album en février. Le groupe, qui avait décroché un excellent accueil critique en 2010 avec le premier opus, sera de retour avec "After The Disco".

(Broken Bells, After The Disco. Sortie : le 2 février - Columbia/Sony)

- Un 4e album pour Metronomy

Le groupe électro-pop anglais qui a connu un vif succès avec le très remarqué "The English Riviera", nominé pour le Mercury Prize, revient avec "Love Letters" dont la sortie est prévue le 10 mars 2014 chez Because Music.

(Metronomy, Love Letters. sortie : le 10 mars. Because Music)

- Retour explosif pour Shaka Ponk

Le groupe de rock mené par Frah et Samaha Sam sortira le 17 mars un nouvel album annoncé d'ores et déjà comme un double CD. La formation, connue pour ses concerts et son succès live, présentera ainsi un quatrième album après "The geeks and the jerkin'socks" (2011).

(Shaka Ponk, Titre non communiqué. Sortie le 17 mars. Tôt ou Tard)

- Un album inédit de Johnny Cash

Plus de 10 ans après la mort de Johnny Cash, Sony sortira un album inédit de douze titres découverts par le fils du chanteur, John Carter Cash, dans les archives de ses parents. Les morceaux ont été enregistrés à Nashville en 1981 et 1984.

(Johnny Cash, Out among the stars. Sortie : le 25 mars. Sony)

Pour voir la vidéo : http://youtu.be/hiUaWE_Vftg

- Un nouvel album pour U2

Discret depuis 2009, année de la sortie du dernier album "No Line On The Horizon", U2 prépare pour 2014 un nouveau disque avec Danger Mouse. Intitulé initialement "Song of Ascent" puis "10 Reasons to Exist", le nouveau disque de U2 est attendu par les fans depuis 2011. Repoussé à maintes reprises, ce treizième album studio aurait des accents de "Achtung Baby" selon le producteur du groupe Daniel Lanois.(Titre non communiqué, sortie prévue en avril 2014)

- Le come-back de Michel Polnareff

Véritable Arlésienne dans le domaine de la musique, la sortie d'un nouvel album de Michel Polnareff semble cette fois bien concrète d'après les informations de Fabien Lecoeuvre, l'ami et le conseiller du chanteur. Le chanteur qui n'a pas sorti d'album depuis "Kâma Sutrâ" en 1990 pourrait présenter cet opus "soit pour le printemps prochain, soit pour le dernier trimestre 2014".

(Titre non communiqué, sortie courant 2014)

- Un album solo pour Pharrell Williams

Star de l'année 2013 avec ses deux gros succès "Get Lucky" de Daft Punk et "Blurred Lines" de Robin Thicke, le rappeur américain promet en 2014 un album solo.

(Titre non communiqué, sortie courant 2014)

- Le retour d'Adele

Après avoir fait un carton mondial en 2012 avec l'album "21" et les titres comme "Someone like you", "Rolling in the deep" et "Skyfall", Adele prépare un nouvel album studio pour 2014. Elle travaillerait actuellement avec les producteurs d'Arctic Monkeys et de Florence and the Machine.

(Titre non communiqué, sortie courant 2014)

- "Ultraviolence" en préparation pour Lana Del Rey

Après le succès mondial de "Born To Die" en 2012, la belle Lana Del Rey présentera cette année son 2e album dont on connaît désormais le titre : "Ultraviolence".

(Lana Del Rey, Ultraviolence. Sortie courant 2014)