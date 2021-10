Adele et Blur stars des Brit Awards

La chanteuse a été sacrée meilleure artiste féminine britannique et 21 remporte le prix de l'album de l'année. De son côté, le chanteur Ed Sheeran s'empare également de deux prix : artiste masculin britannique et révélation de l'année. Rihanna ou encore Lana Del Rey font partie des autres grands gagnants de cette cérémonie.

L'un des moments forts de la soirée a été la prestation du groupe Blur qui a interprété un titre inédit (Under The Westway) avant de recevoir un prix spécial pour sa contribution à la musique.

Liste des lauréats des Brit Awards 2012 :

Artiste masculin britannique : Ed Sheeran

Artiste masculin international : Bruno Mars

Artiste féminine britannique : Adele

Révélation britannique : Ed Sheeran

Révélation internationale : Lana Del Rey

Artiste féminine internationale : Rihanna

Groupe britannique : Coldplay

Groupe international : Foo Fighters

Album britannique : 21 d'Adele

Prix pour sa contribution à la musique : Blur



Chanson de l'année : What Makes You Beautiful, par One Direction