Beyoncé a dominé les ventes mondiales d'albums en 2016

Le sixième opus de la chanteuse américaine s'est écoulé à plus de 2,5 millions d'exemplaires l'an dernier.

L'interprète de "Hold Up" devance de peu Adele. La chanteuse britannique a vendu 2,4 millions de copies de "25", sacré meilleur album lors des derniers Grammy, qui comporte, entre autres, le tube "Hello".



Nommé artiste de l'année par l'IFPI, en février, avant la diffusion du volume total des ventes, le rappeur Drake occupe la troisième place du classement, avec 2,3 millions d'exemplaires de "Views" écoulés dans le monde.

"One Dance", son duo avec WizKid & Kyla, permet à l'artiste originaire de Toronto de se hisser en tête des meilleures ventes de singles (12,5 millions) de 2016, devant "Love Yourself" de Justin Bieber (11,7 millions) et "Closer" de The Chainsmokers et Halsey.

Les meilleures ventes d'albums en 2016 :

1. Beyoncé, Lemonade (2.5 millions)

2. Adele, 25 (2.4 millions)

3. Drake, Views (2.3 millions)

4. Metallica, Hardwired...to Self-Destruct (2.1 millions)

5. David Bowie, Blackstar (1.9 million)

6. The Rolling Stones, Blue & Lonesome (1.8 million)

7. Bruno Mars, 24k Magic (1.7 million)

8. Twenty One Pilots, Blurryface (1.5 million)

9. Coldplay, A Head Full of Dreams (1.4 million)

10. Pentatonix, A Pentatonix Christmas (1.4 million)

Les meilleures ventes de singles en 2016 :

1. Drake feat. WizKid & Kyla, "One Dance" (12.5 millions)

2. Justin Bieber, "Love Yourself" (11.7 millions)

3. The Chainsmokers feat. Halsey, "Closer" (11.7 millions)

4. Sia, "Cheap Thrills" (11.1 millions)

5. Justin Bieber, "Sorry" (10.8 millions)

6. Rihanna feat. Drake, "Work" (10.6 millions)

7. Lukas Graham, "7 Years" (10.4 millions)

8. The Chainsmokers feat. Daya, "Don't Let Me Down" (10.2 millions)

9. Mike Posner, "I Took a Pill in Ibiza" (10.0 millions)

10. Twenty One Pilots, "Stressed Out" (9.9 millions)