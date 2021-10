American Music Awards avec Adele, Taylor Swift, Katy Perry, Rihanna, Beyoncé...

Taylor Swift est la grande gagnante de la soirée avec trois nouveaux trophées (artiste de l'année, artiste country féminine et album country avec Speak Now). La jeune chanteuse de 21 ans cumule déjà 10 récompenses depuis 2008 dans ces American Music Awards. Outre Taylor Swift, la catégorie country voit Blake Shelton et le groupe Lady Antebellum récompensés.

De son côté, Adele a été élue artiste féminine pop/rock de l'année. Son album 21 a également été primé. Bruno Mars et Maroon 5 sont sacrés respectivement artiste masculin et groupe pop/rock 2011. En R&B, Beyoncé et Usher sont consacrés ainsi que l'album Loud de Rihanna. Nicki Minaj triomphe dans la catégorie rap avec les trophées d'artiste hip-hop et d'album de l'année pour Pink Friday.

Jennifer Lopez remporte quant à elle le prix de l'artiste latine de l'année et du côté des révélations, le groupe Hot Chelle Rae est consacré nouvel artiste de l'année.

Justin Bieber et Katy Perry repartent bredouilles.