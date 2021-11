Lana Del Rey, Johnny Hallyday, Adele,Psy, ils ont marqué l'année 2012

Lana Del Rey : Star de la musique, égérie de la mode : à 26 ans, Lana Del Rey, de son vrai nom Elizabeth Woolridge Grant, a marqué de son sceau l'année 2012. Son album Born to Die, sorti en janvier, totalise plus de 2,5 millions de ventes dans le monde. Egérie de la campagne mondiale H&M, elle a remis au goût du jour la mode vintage et incarné la femme glamour pour la marque suédoise. Les places pour ses concerts à l'Olympia, les 27 et 28 avril, se sont vendues en France en moins de deux minutes.

Whitney Houston : La star américaine, surnommée "The Voice", est décédée brutalement le 11 février 2012 à l'âge de 48 ans. Sa mort est intervenue à la veille de la cérémonie des 54e Grammy Awards. Véritable légende, Whitney Houston a vendu plus de 170 millions de disques (singles, albums, vidéos). Elle a connu le succès dans les années 80 et 90 avec I Will Always Love You, chanson phare du film Bodyguard, où elle jouait aux côtés de l'acteur Kevin Costner.

Adele : La jeune chanteuse britannique totalise en 2012 de nombreux records. A 24 ans, l'interprète de la chanson Skyfall au générique du 23e opus de la saga James Bond du même nom a vendu plus de 3,4 millions d'exemplaires de son album 21, sorti en 2011. Son deuxième album est le disque le plus vendu depuis 2000. L'artiste a reçu de nombreuses distinctions pour cet album, notamment deux Brit Awards et six Grammy Awards.

Johnny Hallyday : Le rockeur français, qui fêtera en 2013 ses 70 ans, a entamé cette année une tournée mondiale. Hospitalisé à la fin de l'été, il a repris son tour du monde, passant notamment par Bruxelles, Genève, New York, Londres, Moscou ou encore Tel Aviv. L'artiste numéro un dans le coeur des Français a présenté en novembre, son 48e album studio, L'Attente, un opus réalisé par Yvan Cassar et écrit notamment par Christophe Miossec. Infatigable, l'artiste poursuit sa tournée en France avec de nombreuses dates.

Les Rolling Stones : Le célèbre et sulfureux groupe britannique fêtait cette année ses 50 ans de carrière. Les "papys du rock" ont offert plusieurs surprises à leur public : un best of généreux et des concerts exceptionnels. Le coffret best of de 3CD GRRR! est sorti en novembre, agrémenté de deux nouvelles compositions. Mick Jagger et ses acolytes ont aussi donné quatre concerts exceptionnels en fin d'année à l'O2 Arena (Londres) et au Prudential Center de Newark, près de New York. En France où ils ont répété en studio, ils ont offert à leurs fans un concert-surprise au Trabendo à Paris.

Psy : L'interprète du carton planétaire Gangnam Style est devenu en quelques jours une véritable star dans le monde entier. Son clip, visionné à plus de 850 millions de reprises, a battu tous les records sur Youtube, devançant notamment Justin Bieber et son titre Baby. Le succès inattendu du chanteur sud-coréen marque aussi un vrai tournant dans l'industrie musicale. Jusqu'à présent, 80% des revenus de l'industrie de la musique venaient des États-Unis. Selon un récent rapport de l'institut britannique IFPI, il y a fort à parier que les futures stars de la pop viendront dorénavant d'Asie.