Le duo chic de électro composé de Muttonheads et de la chanteuse Eden Martin revient avec un nouveau clip "Dancing with the Stars" qui fait suite au succès estival de "Snow white (Alive)".

Retrouvez Muttonheads en set, le samedi 25 janvier sur la scène du Tendance Live Anova à Alençon avec aussi Ycare, Da Silva, Noa Moon, Mickaël Miro ou encore Maude et As Animals.