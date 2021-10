Illuminations de Noël : Rouen en 100% Led

A Rouen, par exemple, la Ville dépense cette année 370 000 € en guirlandes lumineuses de tout genre. “Nous réalisons des économies d’énergie supplémentaires de 80 kW grâce au passage de la totalité de nos lampes et de nos décorations à 100 % sur la technologie leds”, explique-t-on dans les services techniques de la municipalité. Un changement d’ampoules qui a participe donc à réduire la facture. En 2012, la Ville de Rouen avait dépensé 400 000 € en illuminations.

A Rouen, 3,30 € par habitants

Y’a-t-il davantage d’illuminations cette année ? Oui, à en croire la municipalité : 60 nouvelles traversées en guirlandes à “star flashs” (460 au total) et 50 nouveaux motifs (172 au total) ont été accrochés en 2013. A tout cela il faut ajouter 330 suspensions, 5 kilomètres de guirlandes dans les rues et 10 km dans les arbres, ansi que 60 compteurs EDF provisoires installés.

Cette année, on notera

l’illumination de nouveaux axes, telles que les rues du Bac, Verte (dans la partie basse bloquée par le chantier), aux Juifs et du Change et dans certaines portions des rues des Bons Enfants et Ecuyère.

En comparaison avec des villes de même importance, “nous sommes sur un budget que l’on peut qualifier de ‘moyen-bas’ avec 3,30 € dépensés par habitant à Rouen contre environ 6 € en moyenne”, précisent les services techniques. En nombre de rues et de places illuminés (92), Rouen dépasserait même largement Bordeaux (40), Nantes (40) ou Strasbourg (55).

Mais ces chiffres ne précisent pas la longueur des rues ni la densité des décorations lumineuses.