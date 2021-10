Pollution aux particules : le seuil d'alerte déclenché à Rouen

"Une combinaison défavorable entre la pollution de l'air et certains paramètres météorologiques (vents, températures...) a entraîné le dépassement du seuil d'alerte à la population. Les particules en suspension (ou « poussières ») aujourd'hui en cause sont de petites tailles. D'origine locale ou plus lointaine, leur composition peut être très variée : naturelle ou liée à l'activité humaine (chauffage, industrie, trafic, agriculture)", explique Air Normand sur son site internet. A cette période de l'année, les rejets des systèmes de chauffage sont plus particulièrement responsables des pollutions aux particules fines. Le seuil d'alerte devrait également être dépassé demain jeudi. Sur les relevés publiés, on constate que les stations de mesure situées à Petit-Quevilly, Evreux, Rouen centre-ville et Le Havre indiquent les taux de concentration de particules fines dans l'air les plus élevés.

De son côté, le préfet de Seine-Maritime, Pierre-Henry Maccioni, recommande aux automobilistes de réduire leur vitesse, de pratiquer le covoiturage ou de prendre les transports en commun, aux industriels de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de dépoussiérage et à tous les habitants d'éviter d'allumer des feux de cheminée.

Aux personnes sensibles, il est recommandé de limiter les efforts physiques et de rester vigilant.