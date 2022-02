Alerte à la pollution aux particules fines en Haute-Normandie

Après ce dimanche 3 mars, Air Normand maintient son alerte. L'organisme de surveillance de l'atmosphère normand note des "teneurs élevées en particules en suspension qui entraînent le dépassement du seuil d’information des personnes sensibles sur la région Haute-Normandie lundi 4 mars. Les sources d’émissions de ses particules sont multiples, d’origine locale et plus lointaine, émises par les systèmes de chauffage, le trafic routier, les pratiques agricoles et l’industrie."

Les personnes âgées, fragiles, malades ou les enfants, doivent limiter au maximum les activités physiques intenses.

Il semblerait en outre que la pollution continue demain, mardi 5 mars. Le seuil d'information à l'attention des personnes âgées, fragiles, malades ainsi que des enfants devrait donc être maintenu.

Plus d'informations sur le site d'Air Normand