Pollution aux particules : alerte en Haute-Normandie

Anticyclone, températures froides la nuit, activités agricoles, trafic routier... Le cocktail "parfait" est réuni depuis plusieurs jours en Haute-Normandie comme dans le reste de la France. Un cocktail générateur de particules fines stagnant dans l'atmosphère. Ce jeudi 13 mars, Air Normand déclenche le seuil d'alerte. L'indice de qualité de l'air (ATMO), rapporte Air Normand, atteint ce jour 9/10 à Rouen, soit "très mauvais", et même 10/10 dans d'autres grandes villes de Normandie, comme Lisieux, Caen ou Cherbourg.

"Pas d'évolution attendue au cours de la journée", précise Air Normand. Le seuil d'alerte étant dépassé, les autorités conseillent "de réduire les activités physiques et sportives intenses, de les éviter pour les personnes sensibles (Les personnes avec une pathologie respiratoire ou cardio-vasculaire, les enfants et les personnes âgées sont concernées), de privilégier les activités calmes, de respecter son éventuel traitement médical, d’être vigilant à l’apparition de symptômes tels que toux, gêne respiratoire, irritation de la gorge et au besoin de consulter son médecin"