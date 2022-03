Pollution aux particules fines et à l'ozone à Rouen et en Haute-Normandie

Ce mercredi 25 juillet, le seuil d'information et de recommandation aux personnes sensibles a été dépassé en Seine-Maritime, notamment à Rouen et au Havre, suite à un épisode de pollution aux particules en suspension. "Les particules en suspension aujourd'hui en cause sont de petites tailles. D'origine locale ou plus lointaine, leur composition peut être très variée : naturelle ou liée à l'activité humaine (industrie, trafic, agriculture)", explique l'organisme régional de mesure de la qualité de l'air. Cette pollution aux particules fines devrait se maintenir jeudi 26 juillet.

En outre, le seuil d'information et de recommandation aux personnes sensibles devrait être dépassé jeudi 26 juillet dans la région pour un autre épisode de pollution à l'ozone. La qualité de l'air à Rouen devrait être considérée comme "mauvaise". Les personnes sensibles sont appelées à être vigilantes et à limiter leurs activités physiques.

Par ailleurs, la préfecture de Seine-Maritime recommande aux usagers de la route de réduire leur vitesse de 20 km/h sur les axes routiers limités à 90 km/h ou plus et de pratiquer le covoiturage et favoriser les déplacements en transports en commun. Les industriels sont invités à "s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de dépoussiérage" et les particuliers doivent "éviter d'allumer les feux d'agrément utilisant du bois (cheminée, barbecues)".

Le brûlage des déchets verts est strictement interdit en Seine-Maritime.

Informations sur le site Internet d'Air Normand