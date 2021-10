La vedette SNSM de Saint-Vaast... en vedette au Nautic !

La Manche est comme chaque année présente au Nautic, à Paris. Une trentaine d'entreprises du département y participent, mais aussi les sauveteurs de la SNSM de Saint-Vaast-la-Hougue.

Les sauveteurs bénévoles de la station vont rencontrer le grand public jusqu'au 15 décembre et surtout présenter leur nouvelle vedette SNS 210 "Président Jules Pinteaux" de dernière génération. Un bateau de 15 tonnes, plus rapide, plus spacieux et avec plus de visibilité. Il s'agit de la première vedette de ce type dans la Manche.

Appel au dons

Cela permettra aussi de rappeler l'importance des sauveteurs en mer bénévoles dans la vie nautique, et de récolter des dons. A titre d'exemple, pour fonctionner, la station SNSM de Saint-Vaast a besoin de 25 000 euros par an.

Louis-Michel Deneef, patron suppléant de la vedette, restera toute la semaine à Paris :

Louis-Michel Deneef croisera peut être l'acteur Thierry Lhermitte sur le Nautic, nouveau parrain de la SNSM pour la campagne de dons. Pour apporter votre soutien aux sauveteurs rendez vous sur snsm.org.

BONUS VIDEO : l'arrivée de la vedette SNS 210 à Paris, en convoi exceptionnel

