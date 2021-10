Retour aux décorations traditionnelles pour les fêtes

Univers onirique

Fly imagine un univers onirique, où strass et paillettes côtoient en harmonie l'or, l'argent et la transparence. La collection d'accessoires invite au rêve pour des fêtes placées sous le signe de la féérie.

Régression et paradis blanc

Les stylistes de Maisons du Monde mélangent une pointe de magie, un soupçon de nostalgie et une belle part de féérie. La collection Enfant est volontairement régressive. Elle fait donc retomber en enfance avec des bonhommes de pain d'épice, des distributeurs de bonbons, des sucres d'orge, berlingots... Dans la Collection Glacier, le blanc domine.

Style scandinave

Pour Noël, les magasins de meubles Habitat ont choisi l'univers onirique de Klaus Haapaniemi. La nature finlandaise, l'art nouveau et le graphisme psychédélique sont autant de sources d'inspiration pour ce designer au style singulier et audacieux. Les animaux fantastiques et les graphismes végétaux de ces boules créent la magie de Noël !

Tradition

Botte de noël, décorations en forme d'étoile, renne en peluche, petite maison Lumineuse, Zara Home mise sur la tradition pour ses collections de Noël.

Noël naturel

La marque Alinéa propose une décoration naturelle avec des bois clairs et bruts enrichis d'or raffiné.

Ambiance chaleureuse

Chez Botanic, on retrouve une décoration de sapin traditionnelle, ambiance rouge et blanche, avec des objets déco à la fois traditionnels et modernes.