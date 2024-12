Fêtes. Nos Normands dévoilent leurs villages de Noël les plus magiques

Chaque 1er décembre, avec le sapin, vient cette tradition inratable : le village de Noël. Et en Normandie, on ne plaisante pas avec les décors de fête. Des maisons miniatures bricolées avec amour aux crèches grandeur nature, en passant par des villages lumineux qui racontent des histoires féeriques, les Normands redoublent de créativité pour émerveiller petits et grands.

Un village magnifique qui semble endormi sous une belle couche de neige. - François Dst au Havre

Un Noël miniature, mais un émerveillement grandeur nature. - Magalie Bechet de Trouville

Chez certains, Noël semble être une institution, et ici, on en prend plein les yeux ! - Afaik d'Isigny-sur-Mer

Merci pour vos participations incroyables !

On vous avait demandé de partager vos chefs-d'œuvre, et, comment vous dire… Vous nous avez bluffés. Une avalanche de photos magiques, des idées lumineuses à chaque coin de rue, et surtout une ambiance festive qui fait chaud au cœur.

Des scènes de rêve de tous les côtés ! - Afaik Isigny-sur-Mer

C'est tout une ville qui a pris vie dans le salon de la famille Boulanger ! - Famille Boulanger à Daubœuf

Notre sélection coup de cœur

Voici nos villages de Noël préférés en Normandie, là où la magie opère à chaque regard. A vous de les découvrir… et pourquoi pas vous inspirer pour l'année prochaine ? Bravo aux Normands pour avoir une fois de plus enflammé l'esprit de Noël !

Un véritable sapin animé, comme chez les Minimoys de Noël. - EJ d'Ouilly

Et la déco jusqu'au frigo ! - EJ de Ouilly

Un vrai conte de fées en miniature ! - Magalie Chevrel Agneaux

Un décor qui fait rêver à chaque regard. - Mary Dufour