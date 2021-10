Noël sera interactif : les jouets incontournables

Lis avec Scout

LeapFrog a reçu le Grand prix du jouet dans la catégorie préscolaire pour ce petit chien tout doux, qui permet aux petits de découvrir la lecture. Cinq zones sont interactives, comme les pattes et le dos pour accompagner les enfants.

Prix : 39,99 euros

La Storio 3S

Si la Storio 2 devrait être l'un des jouets les plus vendus à Noël, Vtech ne s'empêche pas de faire déjà débarquer la nouvelle version de sa tablette superstar : la Storio 3s. Celle-ci intègre le wifi et dispose de l'application Kid Connect pour échanger des messages avec ses parents. Et l'écran est réversible.

Prix : 130 euros

Zoomer

Le chien robot de Spinmaster sera la coqueluche des petits garçons. Il s'anime comme un vrai toutou : sait s'assoir, faire des roulades, suit son maître. Zoomer a d'ailleurs reçu le prix du jouet 2013.

Prix : 99,99 euros

Le pack de démarrage Disney Infinity

Les figurines de Disney deviennent réalité sur Wii, 3DS, PS3, Wii U et Xbox360 grâce à la licence Disney Infinity. Les personnages emblématiques de la firme américaine, connectés aux consoles de jeu, sont à collectionner.

Prix : à partir de 59,99 euros

Furby

L'extra-terrestre à poil interagit avec son petit propriétaire au moyen notamment d'une tablette tactile, qui lui permet de manger. Il développe sa propre personnalité en fonction de l'utilisation qu'en fait l'enfant.

Prix : 58,90 euros

Doc La Peluche parlante, ses accessoires et Câline

Comme dans le dessin animé, Doc la Peluche soigne les oursons à poil malades. Ici, sa patiente est Câline. Le médecin en plastique interagit avec ses accessoires et son malade. Et les deux personnages peuvent aussi parler à l'enfant.

Prix : 49,99 euros

Holografx

Cette nouvelle boîte fait passer les magiciens dans un monde futuriste grâce à la nouvelle technologie. Grâce à une application smartphone, ils font des tours à l'aide de la réalité augmentée.

Prix : 30 euros