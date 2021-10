Arctic Monkeys, Shaka Ponk et Girls In Hawaii annoncés au festival des Vieilles Charrues

Le 17, 18, 19 et 20 juillet 2014, le festivaliers ont rendez-vous aux Vieilles Charrues. Le festival dévoile au compte goutte les grands noms qui viendront enflammer la scène. Ce mardi 3 décembre Shaka Ponk, Arctic Monkeys et Girls in Hawaii sont annoncés. Ouverture de la billetterie le 14 décembre !

Trois ans après un premier passage remarqué, @TWIT4SHKPNK remet le couvert dans la sueur et l'énergie samedi 19 07 ! http://t.co/bKiuezSHqo — Vieilles Charrues (@Charrues) 3 Décembre 2013