Box-office des films sortis le 27 novembre : "Hunger Games" insatiable

Le long métrage d'anticipation, porté par Jennifer Lawrence, a enregistré 252.042 entrées dès sa première journée à l'affiche dans les cinémas hexagonaux. Il s'agit de la quatrième meilleure performance en démarrage premier jour pour 2013.

"Hunger Games : L'Embrasement" n'a laissé que des miettes aux autres sorties de mercredi. Le petit singe capucin héros d'"Amazonia" termine deuxième avec 23.014 spectateurs. La troisième place revient au drame antiraciste "La Marche", qui a généré 20.492 entrées.

Sorties du 27 novembre : Top 1er jour France

01. Hunger games : L'Embrasement: 252.042

02. Amazonia: 23.014

03. La Marche: 21.833

04. Avant l'hiver: 20.492

05. The Immigrant: 15.764

06. Last Vegas: 11.381

07. La Sorcière dans les airs: 4.125

08. Comment j'ai détesté les maths: 1.538

09. Les Interdits: 1.006

10. Wajma, une fiancée afghane: 592

11. L'Escale: 521

12. Una noche: 236

13. Eka et Natia : chronique d'une jeunesse géorgienne: 191

14. 25 novembre 1970, le jour où Mishima choisit son destin: 77

15. Dracula 3D: 37

16. Cet été-là: n.c.