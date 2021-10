Basket : le CBC veut rester invaincu le plus longtemps possible

Ce samedi 30 décembre dans son Palais des sports, le CBC accueillera Calais pour un choc de haut de tableau. Les hommes de Hervé Coudray sont en pleine confiance, eux qui restent sur une significative série de dix victoires d'affilée en championnat.

Ormes a fait les frais de l'état de grâce du CBC, samedi 23 novembre (69-89). “On joue beaucoup mieux qu’en début de saison, explique le “proviseur” Hervé Coudray. Les joueurs trouvent leur place. L’équipe évolue avec un peu de confiance et a aussi emmagasiné de l’expérience dans la façon de jouer les uns avec les autres.” Ormes, classé en deuxième moitié de tableau, n’a pu résister au rouleau compresseur. Ou, du moins, pas plus de dix minutes. Car le premier quart-temps de la rencontre a bien été dominé par les adroits lorétains (28-18, 10’). “On n’est pas très bien rentré dans le match, constate Hervé Coudray. On n’était pas dans un bon rythme et on n’était pas présent défensivement.”

Il a suffi d’un rappel à l’ordre aux Normands pour se mettre dans le sens de la marche. À l’image du deuxième quart bouclé 30-12, la machine s’est lancée et rien n’a pu l’arrêter. “On a trouvé des solutions à l’intérieur, à l’extérieur et dans le jeu rapide. On a contrôlé ce qu’on voulait contrôler.” Avec 26 points au compteur, Camille Eleka a de nouveau rempli son rôle de leader offensif. Si le CBC s’appuie sur une raquette Caskill-Ocokoljic de Nationale 1, ses ailiers ne sont pas en reste...

