Caen Basket Calvados. Parfait Njiba quitte l'équipe

Après avoir enregistré un renfort, le Caen Basket Calvados se sépare d'un joueur. Parfait Njiba, au club depuis la saison 2022-2023 et artisan de la montée en Pro B, n'est plus un membre de l'effectif. L'annonce est officialisée par le club ce mardi 4 mars. Très peu utilisé ces dernières semaines, l'ailier n'avait pas le temps de jeu qu'il souhaitait.

"Son engagement sur le terrain et en dehors, sa gentillesse et sa disponibilité ont été appréciés de tous, partenaires, supporters, joueurs, staff, et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière", glisse le CBC.