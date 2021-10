FM Belfast et Jaguars investissent le Big Band Café ce mardi 26 novembre

Beaucoup ont en souvenir la soirée de clôture du Festival Les Boréales 2011, où FM Belfast avait retourné la salle en quelques secondes. Une édition islandaise ne pouvait évidemment pas se faire sans eux! Fleuron de la scène islandaise FM Belfast aura a coeur de chauffer le public normand.

Jaguars c'est un groupe de jeunes talents. Porté par une rythmique propre et racée, hanté par des guitares vaporeuses, illuminé par les claviers étincelants, Jaguars déroule un rock efficace et précieux. Oscillant entre ambiances tendues et sonorités fascinantes, chacun des titres de ce premier EP semble habité par un psychédélisme moderne, le tout porté par une voix troublante et ténébreuse

FM Belfast + Jaguars en concert au Big Band Café à Hérouville Saint-Clair c'est ce mardi 25 Novembre Tarif et billetterie ici