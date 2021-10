Fêtes de fin d’année à Rouen : préférez le bus ou les parkings-relais

Pour apaiser les automobilistes à l’époque des fêtes de fin d’année et permettre à chacun de profiter des commerces dans de bonnes conditions, la ville de Rouen et la Crea ont pris plusieurs mesures pour faciliter l’accès au centre-ville.

Le dimanche, d’abord, où de nombreux commerçants ouvriront leurs portes. Un tarif spécial de stationnement, à 2€, proposé dans quatre des 12 parkings payants du centre-ville, à savoir la Haute-Vieille-Tour, l’Hôtel de Ville, le Vieux-Marché et la Bourse. Ce tarif spécial s’appliquera les dimanches 8, 15 et 22 décembre ainsi que le 12 janvier, de 10h à 18h.

Davantage de bus et de métros le week-end

Pour les non-véhiculés, ou les plus écolos, la Ville et la Crea ont décidé de “booster” la fréquence sur certaines grandes lignes de transport. Ainsi, les métros, Teor et bus seront plus nombreux les samedi 7, 14 et 21 décembre et dimanche 8, 15 et 22 décembre. Entre les stations Boulingrin et Saint-Sever, comptez une rame de métro toutes les trois minutes le samedi et sept minutes le dimanche.

Le Teor assurera un passage toutes les deux minutes entre les stations CHU Charles-Nicolle et Mont-Riboudet Kindarena et quatre minutes le lendemain. Il y aura deux fois plus de bus sur les lignes 7 (Bois-Guillaume/Grand-Quevilly) et 21 (Rouen/Belbeuf). Le samedi, la ligne F du territoire d’Elbeuf sera renforcée avec un bus toutes les 15 minutes entre 11h et 19h. Idem les trois dimanches avant Noël pour la ligne D2, entre 8h30 et 20h.

Et pour ceux qui habitent plus loin, il reste toujours les 3175 places offertes par les 14 parkings relais de l’agglomération, dont la plupart ont vu le jour suite à la fermeture du Pont Mathilde.

