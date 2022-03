Patrice en concert à Caen ce mardi soir : il reste encore des places

Patrice a construit sa réputation sur scène. Sans aucun album disponible, ses concerts affichaient complet. Dans les lieux les plus inattendus comme au Portugal ou en Roumanie, des milliers de spectateurs dansaient et chantaient des chansons comme "Lions", "Everday Good" et plus tard "Soulstorm" par coeur. C'est ainsi que la musique de Patrice connut un succès hors norme.

The Rising of The Son est le sixième album studio du chanteur, auteur, sorti le 2 septembre dernier. Pour défendre les couleurs de son dernier opus, Patrice est en concert ce mardi soir au Cargö à Caen !

Le Cargö vient d'annoncer que des places étaient encore disponibles pour applaudir Patrice ce soir à Caen.

Tarif et billetterie ici