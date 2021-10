Le chanteur Patrice au Cargö en novembre

Alors que son nouvel album sortira fin août, Patrice sera sur la scène du Cargö mardi 12 novembre 2013 avec son spectacle The Rising Of The Son.

Né en Allemagne, son nom est Patrice Babatunde Bart-Williams : Patrice, en hommage au leader Congolais assassiné, Babatunde est un nom Yoruba évoquant le retour du père et l'immortalité de nos ancêtres. Patrice ouvrit les yeux le jour où son grand-père les ferma pour la dernière fois. Bart-Williams, pour rappeler les origines de sa famille créole qui retourna dans une Afrique différente de celle dont ils avaient été enlevés des années auparavant, à Sierra Léone.

Patrice sorti son premier EP et fit la première partie du Miseducation tour de Lauryn Hill avant même d'être diplômé. Il participa également à la tournée de la première formation des Black Eyed Peas. Une fois son album sorti, sa carrière explosa. Son répertoire musical passe du blues à la soul en passant par le punk et le reggae engagé, impossible d'y mettre une étiquette.

Patrice a construit sa réputation sur scène. Sans aucun album disponible, ses concerts affichaient complet. Dans les lieux les plus inattendus comme au Portugal ou en Roumanie, des milliers de spectateurs dansaient et chantaient des chansons comme "Lions", "Everday Good" et plus tard "Soulstorm" par coeur. C'est ainsi que la musique de Patrice connut un succès hors norme.