Au tribunal de Rouen : petite virée en voitures volées

Après plusieurs mois d’absence, M. R. était de retour à Rouen. Il y retrouva A. M. qui lui proposa au soir du 1er juin 2010 une virée en Peugeot 306. Ils partirent à Fécamp. Là-bas, ils délaissèrent la 306 pour une Renault 405. Les deux compères arpentèrent ainsi la côte normande, s’approvisionnant à l’œil dans les stations essence et commettant au gré de leurs allers et retours quelques excès de vitesse. Pendant ce temps, les propriétaires portaient plainte.

Vol et fausse identité

Finalement, le 9 juin, les deux copains furent contrôlés à Notre-Dame-de-Bondeville. Si le conducteur A. M. reconnut les vols, le passager M. R. se fit passer pour son demi-frère. Les agents de police retrouvèrent dans le véhicule bombe lacrymogène, canif, paire de gant, pied de biche et pistolet à billes.

Le 11 octobre, soit trois ans après les faits, c’est seul que M. R. a comparu devant le tribunal correctionnel de Rouen pour recel, prise du nom d’un tiers et conduite sans permis. “On était à la recherche d’une voiture pour dormir”, a-t-il expliqué aux juges.

A. M. et M. R., les deux compères récidivistes, ont été condamnés à quatre et six mois de prison ferme.