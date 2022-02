"X-Men : Days of Future Past" s'offre une bande-annonce

Très attendu, ce premier aperçu de "X-Men : Days of Future Past" tient ses promesses. La vidéo diffusée par les studios Fox opte pour le drame plutôt que l'action, les êtres davantage que la pyrotechnie. Soutenue par une musique solennelle, elle expose le cœur de l'intrigue : la nécessité d'envoyer Wolverine dans le passé, à l'époque hippie, pour empêcher le génocide des mutants cinquante ans plus tard.

D'une durée de 2'18'', la bande-annonce sombre porte en étendard son casting impressionnant, composé par les comédiens de la trilogie initiale et ceux du reboot "X-Men : Le Commencement", sorti en 2011. Halle Berry, Ellen Page, Anna Paquin, Jennifer Lawrence accompagnent ainsi Patrick Stewart, Ian McKellen, James McAvoy, Michael Fassbender et Hugh Jackman. Un aperçu des nouveaux venus Omar Sy et Peter Dinklage, en Bishop et Bolivar Trask respectivement, devrait par ailleurs ravir les fans de la BD Marvel.

Derrière les deux premiers épisodes de la saga, Bryan Singer a mis en scène "X-Men : Days of Future Past". Le film sortira le 21 mai 2014 dans les cinémas français.