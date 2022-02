Venez fêter Halloween à Sées

L'entrée est gratuite. Un seul impératif : être déguisé !

Plusieurs animations seront proposées : Création de masques horrifiants, confection de sacs à bonbons, lecture de contes frissonnants, fabrication de bijoux aromatisés et exposition sur l'histoire et les origines d'Halloween. Un goûter sera offert à tous les participants.

A ne pas manquer : le concours du plus beau costume avec un prix décerné aux trois plus beaux et la prise de photographies individuelles. Les photos du concours seront exposées dans la hall de la mairie du 6 au 22 novembre.

Ecoutez, Morgane Meriel, l'organisatrice.