Où sortir ce week-end autour de Caen ?

Le Grand Cabaret de Paris

Revivez l’histoire des cabarets parisiens et des artistes qui les ont rendus mythiques : Brel, Piaf, Fernandel...

Mercredi 6 novembre à 15 h, au Conservatoire de Caen. 24/28€. Réservations au 02 35 86 85 00 et dans les points de vente habituels.

La pop anglaise de Troumaca au BBC

Troumaca, Sir Sly et Sivu vous attendent pour une soirée de groove et de rock’n roll lors du festival Les Inrocks.

Jeudi 7 novembre, 20h au Big Band Café, Hérouville.17€. Tél. 02 31 47 96 13.

Escapade naturelle vers le passé

Promenez-vous sur la dernière falaise sauvage de la Côte de Nacre et marchez sur les traces des fossiles tropicaux, dans un cadre d’exception.

Jeudi 31 octobre à 15h. Maison du Fossile, Lion-sur-Mer. 3,5/5,5€. Tél. 02 31 96 88 00.

Spectacle sur le bord du périph’

Entrez dans l’univers de F., une caissière qui voit son travail changer : c’est le thème de la pièce “Expansion du vide sous un ciel d’ardoises”. Mardi 5 novembre à 14h et 20h, Théâtre du Champ exquis, Blainville sur Orne. 02 31 44 08 31

Les couleurs de l’art polonais

Découvrez les œuvres très expressives de Martha Kolodziej qui maîtrise son pinceau avec beaucoup d’humour, de charme et de finesse.

Du 2 au 28 novembre, galerie Art-Culture-France. Tél. 02 31 39 02 77, www.galerie-caen.com.

Les nocturnes du plan de Rome

Laissez-vous guider au cœur de la Rome antique reconstituée : le retour du mythe impérial.

Mercredi 6 novembre, 18h30 à l’amphithéâtre de chimie, bât. A, Université Caen, campus 1. Gratuit. Tél. 02 31 56 62 38. www.unicaen.fr/rome.

Concours sonore, et ludique

A l’aide d’indices entendus dans un CD de la bibliothèque sonore, vous pourrez identifier pays et écrivains, résoudre des énigmes... et répondre aux questions du bulletin pour gagner des prix !

Jusqu’au 2 novembre à 18h. CD et bulletin-réponse disponibles à la bibliothèque du centre-ville de Caen, et les bibliothèques de quartier. Infos au 02 31 30 47 00.

Liszt et les Tziganes

Ferenc Vizi et l’ensemble Cifra interprètent les Rhapsodies hongroises de Liszt et autres pièces traditionnelles tziganes sur des rythmes envoûtants.

Mardi 5 novembre à 20h, église Notre-Dame de la Gloriette. 8/25€. Tél. 02 31 30 48 00.

Deux expos en une au Wharf

Le centre d’art contemporain vous invite à découvrir les photographies de deux artistes : Lily Harel et Tristan Jeanne-Valès (vernissage jeudi 7 novembre, 18h).

Jusqu’au 13 décembre, Wharf, Hérouville. Entrée libre. Tél. 02 31 95 50 87 www.wharf-art.com.

L’opéra à la napolitaine

Découvrez les personnages rocambolesques et l’intrigue presque surréaliste de la comédie “L’italienne à Alger”, en direct du théâtre de Bologne.

Jeudi 7 novembre, à 19h30 à l’UGC de Mondeville. 10/28€. www.vivalopera.fr.

L’Islande : terre de feu et de glace

Le festival nordique des Boréales regroupera dès le 15 novembre des performances artistiques en tout genres. En attendant, c’est l’art brut que le photographe Arnaud Guérin expose à Dives-sur-Mer : une vingtaine de clichés grand format y dépeint la nature dépouillée et tumultueuse de l’Islande, terre favorite de l’artiste. Une vidéo tourne aussi en boucle, en forme d’invitation au voyage, à la découverte des volcans, des baleines, et des affables Islandais...

Jusqu’au 23 novembre à la médiathèque de Dives-sur-Mer, Av. du Commandant Charcot. Infos au 02 31 24 29 27.

Chœur à chœur

Le Chœur universitaire régional de Caen accueille les voix du Chœur académique d’Oslo pour une date unique dans l’agglomération.

Vendredi 8 novembre à 20h à l’amphi Pierre Daure, université de Caen. Entrée libre. Infos au 02 31 56 60 87.

Lectures croisées au Panta

Deux auteurs, Yoann Thommerel et Sonia Chiambretto, liront des extraits de leurs textes “Trafic” et “Polices !”, respectivement consacrés à la littérature expérimentale, et aux textes de théâtre.

Mardi 5 novembre à 19h au Panta théâtre, 24 rue de Bretagne. Infos au 02 31 85 15 07.

Des collectionneurs à l’abbaye

Six artistes donnent à voir leurs collections personnelles de correspondances, d’ouvrages qui ont nourri leurs propres créations.

Jusqu’au 3 novembre à l’Abbaye-aux-Dames. Entrée libre, tous les jours de 14h à 18h. Tél. 02 31 06 98 98.

“Soufre”, voyage dans le miniature

Entre musique techno, feux d’artifices, délicatesse et humour grinçant, le collectif Aïe Aïe Aïe réinvente complètement le conte “La petite fille aux allumettes”.

Mardi 5 novembre à 19h30, mercredi 6 à 20h30 et jeudi 7 à 19h30. Espace Jean Vilar à Ifs. Tout public à partir de 9 ans. 8/15€. Réservations au 02 31 82 69 69 www.espace-jean-vilar.com.

La Seconde Guerre, aujourd’hui

Les Mémoriales organisent six jours de rencontres et d’échanges pour débattre sur l’actualité de la Seconde Guerre mondiale.

Du 6 au 11 novembre, Mémorial de Caen. Entrée libre. Tél. 02 31 06 06 44. Plus d’informations sur www.memorial-caen.fr