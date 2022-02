61001. L'UMP de l'Orne surfe sur le ras le bol des français

"Le ras-le-bol fiscal des Français devient de plus en plus évident, et compréhensible. Les députés socialistes ont quasiment tous voté cette taxe, à commencer par le nôtre, Monsieur Pueyo" dénonce le conseiller régional UMP d'Alençon, Bertrand Deniaud.